Песков рассказал о контактах Путина с Порошенко

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, Владимир Путин контактирует с украинским лидером Петром Порошенко. Об этом он заявил в интервью на телеканале "Россия 1".

"Такие встречи имеют место, о которых мы не сообщаем", – сказал пресс-секретарь президента.

Он добавил, что Путин проводит большое количество встреч и контактов, о которых не сообщается СМИ. "Когда вы видите насыщенный трудовой день президента, который состоит из десятка разных встреч, пресс-конференций, заявлений, переговоров и так далее, это вовсе не означает, что этим рабочий день президента и ограничивается", – пояснил он.

В этом же интервью Песков выразил уверенность, что Путин победит на президентских выборах. Пресс-секретарь добавил, что консолидировать вокруг президента большинство населения помогла ситуация с Крымом.