Песков уверен, что Путин победит на президентских выборах

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уверен, что Владимир Путин победит на президентских выборах. Об этом он заявил в интервью для программы "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия-1".

"Несмотря на то, что по прошествии 18 лет нахождения на вершине власти Путин сейчас будет баллотироваться в президенты, я как гражданин России уверен, что он победит", – сказал пресс-секретарь главы государства.

Он считает, что консолидировать вокруг президента большинство населения помогла ситуация с Крымом. Песков добавил, что поддержка Путина населением беспрецедентна для мировой политики.

В поддержку выдвижения Путина собрано уже больше миллиона подписей. Сбор начался 5 января, он проходит в 267 населенных пунктах во всех 85 субъектах России.

Президентская кампания официально стартовала 18 декабря, а выборы пройдут 18 марта 2018 года.