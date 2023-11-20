Причиной розыска украинской певицы Джамалы стали фейки о ВС РФ – СМИ

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Причиной объявления украинской певицы Джамалы (настоящее имя Сусана Алимовна Джамаладинова) стали распространенные ею фейки о российской армии. Об этом сообщает Life.ru.

Правоохранительные органы возбудили в отношении артистки уголовное дело по статье 207.3 Уголовного кодекса (УК) РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ").

По информации издания, причиной для этого послужили публикации Джамалы о событиях в Буче в апреле 2022 года. Вместе с этим СМИ напомнили, что после выступления на Евровидении в 2023 году певица выкрикнула лозунг "Слава Украине!".

Между тем депутат Госдумы Виталий Милонов поддержал объявление певицы в розыск и призвал наказывать всех, кто высказывается против России.

"Публичное антироссийское выступление должно быть всегда квалифицировано как уголовное преступление. Таким образом, все эти произносительницы звуков ртом автоматически попадут под преследование", – заявил он.

Милонов обратил внимание, что уголовное преследование лишит исполнителей "выступать в банях, в массажных салонах, на корпоративах со своей программой".

О розыске победительницы конкурса "Евровидение-2016" стало известно ранее. МВД России включило ее в базу без указания уголовной статьи. Официальной версии о том, по какой статье классифицировали действия певицы, нет.

