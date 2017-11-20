Эксперт раскритиковал слова Туска об исполнении в Польше "плана Кремля"

20 ноября, 14:11
Фото: Zuma\TASS\Thierry Roge
Заявление главы Евросовета, бывшего премьер-министра Польши Дональда Туска о возможном исполнении в стране "плана Кремля" прокомментировал доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.
"У Туска очень серьезные конфликты с правящей верхушкой нынешнего руководства Польши, чуть ли не лично с Качиньским", – пояснил Топорнин в разговоре с RT. Эксперт напомнил, что отношения у политиков не заладились еще в те времена, когда Туск занимал пост премьер-министра.
"И если вспомнить недавние перевыборы главы Евросовета, единственной страной, проголосовавшей против Туска, была Польша: уникальное событие, когда своя страна выступает против своего представителя", – подчеркнул политолог.
По мнению Топорнина, обеспокоенность Туска позицией нынешнего руководства Польши нужно рассматривать в контексте его личных политических обвинений в адрес главы правящей партии.
"То, что он говорит, якобы Качиньский чем-то похож на Россию, на мой взгляд, не более чем эффектный прием, сравнение, чтобы унизить человека и придать негативный оттенок его деятельности. Поскольку сейчас Кремль непопулярен", – отметил эксперт, напомнив, что Качиньский известен своей антироссийской политикой.
Как пояснил Топорнин, единственной точкой соприкосновения Польши и России в отношении Украины является критика украинских национал-радикальных движений.
Ранее Польша призвала Киев расплатиться за преступления прошлого. В числе таких опрометчивых решений замглавы польского внешнеполитического ведомства Бартош Цихоцкий назвал "бездумную реабилитацию" УПА (Украинская повстанческая армия, запрещена в России), а также "советские формулировки" в заявлениях об оккупации Польшей территории западной Украины. Кроме того, Цихоцкий напомнил о "шокирующем решении" украинских властей запретить поиск и эксгумацию останков польских жертв военных конфликтов.
При этом 19 ноября министр обороны Польши Антони Мачеревич увидел связь между ядерными провокациями КНДР и "агрессивной" политикой России.
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