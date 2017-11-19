Польша связывает провокации КНДР с "российскими планами"

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Глава Минобороны Польши Антони Мачеревич связал провокации КНДР с политикой России.

"С польской точки зрения, действия Северной Кореи строго соотнесены и связаны с российскими планами и агрессивным поведением России", − заявил польский министр, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Пхеньян был готов нанести ядерный удар по США. Об этом говорилось в письме, переданном из КНДР президенту России Владимиру Путину. Об этом рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что ему ничего неизвестно об этом письме.

В начале ноября президент США Дональд Трамп обратился к властям КНДР с призывом сесть за стол переговоров для "заключения сделки".