Каллас заявила, что не все страны ЕС поддержали участие в специальном трибунале против РФ

Фото: 123RF.com/pierreolivierclement

25 стран Евросоюза выразили готовность участвовать в специальном трибунале по Украине против России. Об этом глава внешнеполитической службы Европейского союза Кая Каллас заявила по итогам встречи глав МИД стран ЕС в Люксембурге.

Она подчеркнула, что на прошлой неделе в Киеве объявили о выделении 10 миллионов евро на создание специального трибунала против РФ по преступлениям агрессии.

"Сегодня 25 государств-членов обязались стать участниками этого трибунала. Это еще на один шаг приближает нас к началу функционирования трибунала. Конечно, мы ждем всех сметных данных, в том числе от Нидерландов, и тогда мы сможем двигаться дальше", – сказала Каллас.

При этом глава евродипломатии не уточнила, какие именно страны поддержали инициативу, а также кто отказался от участия.

Ранее Каллас заявила, что от РФ якобы исходит "360-градусная угроза миру". Она уточнила, что Россия якобы угрожала только Европе, а теперь и всему миру. По словам Каллас, НАТО и ЕС должны держаться вместе, как во времена холодной войны.

В свою очередь, представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Москва расценит присоединение любого государства к антироссийскому трибуналу, который создали Совет Европы (СЕ) и Украина, в качестве враждебного демарша, поскольку такие органы являются юридически ничтожными.