Захарова заявила, что РФ сочтет присоединение к трибуналу СЕ и Украины как демарш

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Москва расценит присоединение любого государства к антироссийскому трибуналу, который создали Совет Европы (СЕ) и Украина, в качестве враждебного демарша, поскольку такие органы являются юридически ничтожными. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"25 июня Совет Европы подписал с верхушкой киевского режима соглашение о создании так называемого специального трибунала по преступлениям агрессии против Украины. Работа и решения этого органа для нас будут ничтожны", – цитирует ее Life.ru.

По словам дипломата, целью трибунала стало усугубить кризис на Украине. Как отметила Захарова, "заказное правосудие" спровоцирует ограничения с российской стороны, указав, что Совет Европы не может формировать уголовные инстанции и трибуналы.

Попытки ЕС обойти закон она назвала наплевательскими по отношению к юридическим нормам и международному праву.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что от РФ якобы исходит "360-градусная угроза миру". Она уточнила, что ранее Россия якобы угрожала только Европе, а теперь и всему миру. По словам Каллас, НАТО и ЕС должны держаться вместе, как во времена холодной войны.

При этом президент Словении Наташа Пирц-Мусар говорила, что получила сигнал от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о начале работы Брюсселя по восстановлению связей с Москвой. Отказ от общения с Россией она назвала большой ошибкой Евросоюза. Пирц-Мусар призвала европейских лидеров проводить "тихую дипломатию".

