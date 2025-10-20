В ГД внесли проект о пожизненном заключении за привлечение детей к диверсиям

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Группа депутатов во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным внесла в Госдуму законопроект о пожизненном заключении за вовлечение детей в диверсионную деятельность. Инициативу поддержали Верховный суд и правительство, сообщил в своем телеграм-канале председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

"Что предлагают депутаты? Жестче наказывать за вовлечение детей в терроризм и диверсии, вплоть до пожизненного заключения. Для диверсионных преступлений установить ответственность по аналогии с уже действующей за терроризм, в том числе понизив возрастную планку ответственности до 14 лет", – заявил он.

Пискарев отметил, что цель инициативы – не только наказывать виновных, но и предотвращать новые преступления. Особенно важно, по его словам, защищать детей и подростков от вербовки в деструктивные сети.

Он добавил, что спецслужбы противника все чаще стараются вовлечь школьников в совершение диверсий, убеждая, что им за это ничего не будет. Поэтому, заключил он, снижение возраста ответственности за диверсии имеет важное профилактическое значение.

Кроме того, в Госдуме предложили запретить условное наказание за участие в диверсионном сообществе. Поправки предлагается внести в Уголовный кодекс, в том числе в статью 73 ("Условное осуждение"). Перечень преступлений, за которые условное наказание не назначается, планируется дополнить.

Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о блокировке финансовых средств и имущества лиц и организаций, подозреваемых в причастности к диверсиям. Документ вносит поправки в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".