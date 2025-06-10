ГД приняла закон о заморозке счетов подозреваемых в причастности к диверсиям

Фото: depositphotos/samsonovs

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о блокировке финансовых средств и имущества лиц и организаций, подозреваемых в причастности к диверсиям. Документ вносит поправки в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

В настоящее время закон предусматривает такую блокировку на основании решений межведомственного координационного органа только для предотвращения финансирования терроризма и не охватывают диверсионную деятельность.

Авторы документа отметили, что в условиях нынешней общественно-политической обстановки повышение уровня антидиверсионной защищенности различных объектов является одной из приоритетных задач по обеспечению государственной и общественной безопасности.

Ранее россиян предупредили, что неосторожная формулировка при заполнении поля "Назначение платежа" может привести к блокировке перевода или к временному ограничению доступа к счету. Согласно Федеральному закону № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", банки обязаны контролировать подозрительную активность. Если банк обнаружит фразы или слова, которые ассоциируются с незаконной деятельностью, то операция будет остановлена для проверки.