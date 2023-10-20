Виктор Афзалов сменил Суровикина на должности главкома ВКС РФ – СМИ

Фото: скриншот видео youtube.com/Минобороны России

Генерал-полковник Виктор Афзалов назначен на должность главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) России вместо генерала армии Сергея Суровикина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой источник, приближенный к Минобороны.

Ранее Афзалов был временно исполняющим обязанности главнокомандующего ВКС, а до этого он занимал должность командующего армией ВВС и ПВО Восточного военного округа.

В августе стало известно, что генерала армии Суровикина освободили от должности главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ. При этом источник отмечал, что он якобы все еще находился в распоряжении Минобороны России и перешел на другую работу.

В конце июня в западных СМИ появилась информация о том, что Суровикин якобы знал о планах основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина поднять мятеж. Тогда в Сети распространились слухи, что генерала задержали. Однако Песков эту информацию опроверг.

В сентябре депутат и генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин отметил, что генерала армии Сергея Суровикина назначили на новую "неплохую" должность по СНГ.

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