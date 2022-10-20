США готовы вводить санкции для недопущения передачи Ираном вооружений для РФ – Госдеп

Фото: depositphotos/teamtime

Соединенные Штаты готовы вводить ограничительные меры, чтобы не допустить передачи Ираном "опасных вооружений" для России. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента США.

В заявлении сказано, что США не будут колебаться в том, что касается применения и других инструментов в отношении всех, кто причастен к данным поставкам.

В конце августа западные СМИ сообщили, что Иран отправил в Россию первую партию ударных беспилотников Mohajer-6 и Shahed для использования в ходе спецоперации на Украине. В США считают, что поставка иранских дронов может помочь Москве заполнить важный пробел в военной кампании на Украине.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремлю ничего не известно о приобретении Россией боевых дронов у Ирана. По словам Пескова, Вооруженные силы РФ используют на Украине отечественную технику с российскими наименованиями.

Также постоянный представитель Ирана при ООН Амид Саид Иравани заявил, что Иран категорически отверг обвинения в передаче России беспилотников для использования в конфликте на Украине. По его словам, обвинения безосновательны и ничем не подкреплены.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!