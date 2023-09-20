Байден может объявить 21 сентября о новом пакете помощи Украине – СМИ

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Американский лидер Джо Байден может объявить 21 сентября о новом пакете военной помощи Украине. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

Он не назвал точную сумму и размер помощи. СМИ лишь отметило, что пакет будет "крупным". Сообщить о нем Байден намерен в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, пишет издание.

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ передаст Украине новый пакет помощи на 400 миллионов евро, который будет включать боеприпасы. Он указал, что Берлин поможет Киеву с оборонной техникой и системами разминирования.

До этого секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал, что украинская сторона ждет от Вашингтона танки Abrams в ближайшее время. По его словам, Киев надеется получить их в количестве больше 10.

Западные страны передадут Украине десять танков Abrams в середине сентября