Офис Зеленского случайно признал независимость Абхазии

19:57
Фото: AP Photo/Ukrainian Presidential Press Office via AP
Сообщение, в котором украинская сторона фактически признала независимость Абхазии, опубликовала пресс-служба офиса президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает "Sputnik Ближнее зарубежье".
До этого глава государства посетил Грузию, о чем сообщалось на сайте офиса президента. В изначальной версии сообщения говорилось о том, что президент ознакомился с ситуацией на границе с Абхазией. Таким образом, Киев признал независимость республики.
Зеленского на своей странице в Facebook поблагодарил абхазский дипломат Кан Тания. Однако позже офис президента исправил слово "граница" на "линия оккупации".
Ранее депутат Верховной рады оскорбил соратника Зеленского за издевательство над русскими.
Депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что закон о коренных народах на Украине принят только для того, чтобы поиздеваться над теми, кто говорит на русском языке.
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