Нобелевский лауреат назвал внешнюю политику США агрессивной

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Экс-глава МАГАТЭ, дипломат и лауреат Нобелевской премии мира Мухаммед эль-Барадеи раскритиковал внешнюю политику Соединенных Штатов.

По его словам, несоответствие между тем, как Вашингтон себя представляет, и тем, какую внешнюю политику он проводит, усиливает неоднозначное восприятие США в арабских и остальных странах мира.

"Больше всего меня потрясло то, как США, страна, гордящаяся своей свободолюбием и справедливостью, слишком часто может проводить <...> репрессивную внешнюю политику – от ужасных войн во Вьетнаме и Ираке до поддержки безжалостных диктаторов", – написал Мухаммед эль-Барадеи в своей статье для издания Project Syndicate.

Он также отметил, что многие из тех, кто мечтали стать гражданами Соединенных Штатов, признавались в неприятии внешней политики США. Кроме того, автор статьи считает, что изменить ситуацию сможет "необходимый сдвиг" Вашингтона в сторону более беспристрастного подхода к отношениям с другими государствами.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказала мнение, что США страдают манией величия, когда идет речь о соблюдении правозащитных стандартов на их территории. По ее словам, Соединенные Штаты не делают масштабных обзоров прав человека в собственной стране, однако при необходимости постоянно говорят о расколе собственного общества и о нарушении прав людей, не вынося это на международную арену.