Аксенов отреагировал на доклад о крушении MH-17

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал доклад Совместной следственной группы по крушению малайзийского Boeing MH17 в 2014 году в Донбассе, выводы которой в России уже называли голословными, передает РИА Новости.
В документе говорится о некой аудиозаписи, на которой якобы записан разговор Аксенова с Гиркиным и помощником президента России Сурковым и в которой ничего нет об эпизоде с MH17.
На вопрос журналистов о своей причастности к крушению боинга Аксенов заявил, что поддерживал и будет поддерживать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, а к крушению отношения не имеет. "Ракеты не чистил, к запуску не готовил", заявил глава Крыма.
Ранее международное следствие по разбившемуся рейсу MH17 объявило имена четырех подозреваемых – это россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Следствие считает их причастными и к доставке ЗРК "Бук" на позицию в Донбассе и к удару по малайзийскому Boeing.
Также стало известно, что один из четырех подозреваемых по делу о крушении MH17 Сергей Дубинский заявил, что не видит смысла сотрудничать со следствием и свою причастность к катастрофе отрицает.
Boeing, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. В авиакатастрофе погибли 298 человек.
Сперва Киев обвинил в катастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет оружия, способного сбить самолет на такой высоте. Затем Совместная следственная группа под руководством Генпрокуратуры Нидерландов представила промежуточные итоги.
По версии следствия, Boeing сбили из ЗРК "Бук", некогда принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ. На это в России ответили, что на момент событий ракета ЗРК "Бук" принадлежала Украине. МИД РФ назвал эти обвинения голословными.
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