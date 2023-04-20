Попытка угнать российский самолет закончилась обстрелом украинского аэродрома – СБУ

Фото: president.gov.ua

Служба безопасности Украины сообщила, что попытка угнать российский самолет в июле 2022 года закончилась ракетным обстрелом аэродрома Канатово и гибелью украинских военных, сообщается в телеграм-канале ведомства.

По версии украинских спецслужб, операция проводилась, несмотря на их замечания и без необходимого согласования. В то же время Россия получила информацию о размещении личного состава Воздушных сил украинской армии и самолетов.

Отмечается, что российский пилот согласился перейти на сторону Украины и прилететь в страну на украденном самолете, а Вооруженные силы РФ нанесли удар по аэродрому. В результате погиб командир воинской части, 17 украинских военнослужащих получили ранения, а взлетная полоса и другая техника и здания были сильно повреждены.

На Украине в связи с эти возбудили уголовное дело по статьям "Государственная измена" и "Превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий".

Ранее сообщалось, что истребительная авиация ВКС России сбила украинский самолет Су-24. Самолет был подбит в районе Красного Лимана Донецкой Народной Республики.