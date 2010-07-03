Штаб Зеленского объяснил слова про повстанцев в ЛНР и ДНР

Представитель штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков ответил, почему на дебатах жителей ДНР и ЛНР назвали повстанцами. По его словам, вопрос был задан от граждан страны, а не от самого Зеленского.
На странице в Facebook Разумков уточнил, что цензурой штаб не занимался.
"Вопрос был не от Владимира, вопрос был от граждан Украины, которые, видимо, использовали риторику пока еще действующего президента. А вот ответа мы, как обычно, не получили", – пояснил представитель штаба.
На дебатах Зеленский зачитал несколько вопросов, один из которых звучал так: "Правда ли, что конфеты Roshen есть в пайках повстанцев ЛНР и ДНР?" Слово "повстанцы" вызвало у Порошенко возмущение, поскольку действующие власти Украины считают ополченцев ЛНР и ДНР террористами.
В ВСУ тоже отреагировали на слова кандидата. "У нас "повстанцев" нет. У нас есть российская агрессия", – сказано на странице Вооруженных сил страны в Facebook.
21 апреля пройдет второй тур президентских выборов на Украине. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров высказался о дебатах Зеленского и Порошенко. По его словам, украинский президент проявил себя в качестве "уличного драчуна".
Порошенко vs Зеленский. Как прошли дебаты в "Олимпийском"
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.