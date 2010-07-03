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15:10

Штаб Зеленского объяснил слова про повстанцев в ЛНР и ДНР

политика за рубежом

15:10

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Фото: РИА Новости/Стрингер

Представитель штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков ответил, почему на дебатах жителей ДНР и ЛНР назвали повстанцами. По его словам, вопрос был задан от граждан страны, а не от самого Зеленского.

На странице в Facebook Разумков уточнил, что цензурой штаб не занимался.

"Вопрос был не от Владимира, вопрос был от граждан Украины, которые, видимо, использовали риторику пока еще действующего президента. А вот ответа мы, как обычно, не получили", – пояснил представитель штаба.

На дебатах Зеленский зачитал несколько вопросов, один из которых звучал так: "Правда ли, что конфеты Roshen есть в пайках повстанцев ЛНР и ДНР?" Слово "повстанцы" вызвало у Порошенко возмущение, поскольку действующие власти Украины считают ополченцев ЛНР и ДНР террористами.

В ВСУ тоже отреагировали на слова кандидата. "У нас "повстанцев" нет. У нас есть российская агрессия", – сказано на странице Вооруженных сил страны в Facebook.

21 апреля пройдет второй тур президентских выборов на Украине. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров высказался о дебатах Зеленского и Порошенко. По его словам, украинский президент проявил себя в качестве "уличного драчуна".

Порошенко vs Зеленский. Как прошли дебаты в "Олимпийском"

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