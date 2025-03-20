Умер первый премьер постсоветской Украины Витольд Фокин

Фото: РИА Новости/Дмитрий Донской

Первый премьер-министр постсоветской Украины Витольд Фокин скончался на 93-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ, которые цитируют внучку политика Марию.

Фокин родился 25 октября 1932 года в Запорожской области УССР. Сначала работал в шахтах Донбасса, потом – в Госплане УССР. В 1991 году занял кресло главы украинского правительства и вместе с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком подписал Беловежское соглашение о ликвидации СССР.

Уже через год кабмин был отправлен в отставку.

Кроме того, Фокин с 18 августа по 30 сентября 2020 года был заместителем представителя Украины в контактной группе по урегулированию в Донбассе.

