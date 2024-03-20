Путин набрал 72,3% голосов на выборах президента РФ за рубежом

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Владимир Путин набрал 72,3% голосов по результатам выборов президента РФ за рубежом. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ.

На втором месте по результатам зарубежного голосования оказался Владислав Даванков от партии "Новые люди". Он набрал 16,65% голосов. Третье и четвертое места заняли Николай Харитонов от партии КПРФ и Леонид Слуцкий от ЛДПР соответственно. Доля голосов за них составила 2,22 и 1,97% соответственно.

В России же по итогам обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов.

На втором месте оказался кандидат от КПРФ Николай Харитонов с 4,31% голосов. Третье и четвертое места заняли представитель партии "Новые люди" Владислав Даванков и Леонид Слуцкий от ЛДПР. За них свои голоса отдали 3,85 и 3,20% избирателей соответственно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя результаты, ранее заявил, что чистоту выборов оспорить невозможно. По его мнению, итоги голосования в очередной раз подчеркнули и беспрецедентность, и значимость, и уникальность победы Путина.



Официальные итоги выборов подведут на заседании ЦИК РФ 21 марта