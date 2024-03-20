В Госдуме пока не прорабатывается вопрос о повышении возраста молодежи с 35 до 38 лет

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Комитет Госдумы по молодежной политике пока не прорабатывает вопрос о повышении возраста молодежи с 35 до 38 лет, сообщил Агентству "Москва" председатель комитета Артем Метелев.

Он напомнил, что сейчас по закону молодежью считаются граждане до 35 лет включительно, и Россия является лидером среди стран по этому показателю.

"То есть стран, где возраст еще выше, в мире не существует", – пояснил Метелев.

Он также отметил, что программы, которые реализуются в рамках молодежной политики, интересны всем.

Ранее генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров предположил, что верхнюю планку возраста молодежи могут повысить как минимум до 38 лет. По мнению гендиректора ВЦИОМ Валерия Федорова, это может произойти уже в ближайшие 10 лет.

По его мнению, повышение возраста выше 35 лет включительно будет говорить о том, что страна готова расширять меры поддержки для молодых граждан. Он предположил, что планка будет расти и дальше, хоть и не быстро.

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