Грузинский наемник получил в ДНР пожизненный срок за убийство российских военных

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Верховный суд ДНР назначил пожизненный срок 22-летнему грузинскому наемнику в связи с убийством российских солдат. Об этом РИА Новости заявили в прокуратуре региона.

При этом уточняется, что на пожизненном сроке настаивал гособвинитель. Теперь мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии особого режима. По данным пресс-службы СК, обвиняемый признал свою вину.

По данным суда, в марте 2022 года Мамука Гацарелия прибыл на Украину и заключил контракт с Вооруженными силами Украины (ВСУ). После обучения, его назначили стрелком и отправили в Мариуполь. Находясь на позициях, он 1 апреля 2022 года расстрелял из автомата четырех военнослужащих РФ. В результате трое погибли на месте происшествия, а еще один выжил.

Уже 14 апреля 2022 года наемник во время нахождения на своей позиции кинул в группу российских солдат две гранаты, создав "реальную угрозу их жизни и здоровью".

В связи с этим гражданин Грузии был задержан, а затем ему предъявили обвинения по статьям УК РФ "Посягательство на жизнь военнослужащего" и "Участие наемника в вооруженном конфликте".

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российские суды приговорили к длительным срокам лишения свободы более 200 представителей вооруженных формирований Украины. По его словам, по линии СК РФ ведется расследование по целому ряду статей УК РФ, возбуждено более 4 тысяч уголовных дел в отношении порядка 900 лиц.

Лавров отметил, что среди обвиняемых не только члены радикальных националистических объединений, представители украинских силовых структур и наемники, но и представители военного и политического руководства Украины.



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