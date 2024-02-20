Прапрадед Байдена устроил поножовщину в армии, но был помилован Линкольном – СМИ

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Прапрадед Джо Байдена устроил поножовщину в армии, но был помилован Авраамом Линкольном 1 сентября 1864 года, сообщает газета "Известия" со ссылкой на The Washington Post.

Мозес Робинетт во время перепалки якобы ранил ножом оппонента перочинным ножом, что едва не убило мужчину. В результате, по данным СМИ, военный суд приговорил прапрадеда нынешнего президента к двум годам каторги на островах Драй-Тортугас.

Исследователь Линкольна и преподаватель истории в Университете Джорджа Мейсона Дэвид Герлеман рассказал, что в Национальном архиве США в Вашингтоне нашли 22 хорошо сохранившихся страницы стенограммы судебного процесса. Робинетта обвинили в покушении на убийство и заключили в тюрьму на отдаленном острове недалеко от современной Флориды.

На судебном разбирательстве обвиняемый утверждал, что защищался, а нож был средством самообороны. Военный суд это не убедило, его признали виновным по всем пунктам, кроме покушения на убийство.

Когда Робинетт прибыл на Драй-Тортугас, трое армейских офицеров, которые знали его, якобы направили президенту Линкольну петицию об отмене приговора. Они ссылались на то, что приговор слишком суров за самооборону, к тому же у осужденного остались дети без родителей.

Линкольн, по данным документа из национального архива, распорядился о помиловании Робинетта. Вскоре после этого Военное министерство издало Специальный приказ № 296, освобождающий прапрадеда Байдена из тюрьмы, где он пробыл чуть больше месяца.

Вернувшись в Мэриленд, он якобы занялся сельским хозяйством и мирно скончался в доме дочери в 1903 году. Мозес Дж. Робинетт числится среди предков Байдена по отцовской линии.

Ранее конгрессмен Ронни Джексон, который работал врачом экс-президентов США Барака Обамы и Дональда Трампа, заявил, что Байдену следует пройти много тестов на умственные способности. Результаты необходимо опубликовать для ознакомления американцев, подчеркнул он.

По его словам, он не ставит никаких диагнозов и не говорит, что у Байдена болезнь Альцгеймера, мультиинфарктная деменция или болезнь Паркинсона. Все проблемы действующего американского лидера происходят из-за возраста, уточнил он.

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