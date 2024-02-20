20 февраля, 15:14Политика
Прапрадед Байдена устроил поножовщину в армии, но был помилован Линкольном – СМИ
Фото: 123RF/gintsivuskansphoto
Прапрадед Джо Байдена устроил поножовщину в армии, но был помилован Авраамом Линкольном 1 сентября 1864 года, сообщает газета "Известия" со ссылкой на The Washington Post.
Мозес Робинетт во время перепалки якобы ранил ножом оппонента перочинным ножом, что едва не убило мужчину. В результате, по данным СМИ, военный суд приговорил прапрадеда нынешнего президента к двум годам каторги на островах Драй-Тортугас.
Исследователь Линкольна и преподаватель истории в Университете Джорджа Мейсона Дэвид Герлеман рассказал, что в Национальном архиве США в Вашингтоне нашли 22 хорошо сохранившихся страницы стенограммы судебного процесса. Робинетта обвинили в покушении на убийство и заключили в тюрьму на отдаленном острове недалеко от современной Флориды.
На судебном разбирательстве обвиняемый утверждал, что защищался, а нож был средством самообороны. Военный суд это не убедило, его признали виновным по всем пунктам, кроме покушения на убийство.
Когда Робинетт прибыл на Драй-Тортугас, трое армейских офицеров, которые знали его, якобы направили президенту Линкольну петицию об отмене приговора. Они ссылались на то, что приговор слишком суров за самооборону, к тому же у осужденного остались дети без родителей.
Линкольн, по данным документа из национального архива, распорядился о помиловании Робинетта. Вскоре после этого Военное министерство издало Специальный приказ № 296, освобождающий прапрадеда Байдена из тюрьмы, где он пробыл чуть больше месяца.
Вернувшись в Мэриленд, он якобы занялся сельским хозяйством и мирно скончался в доме дочери в 1903 году. Мозес Дж. Робинетт числится среди предков Байдена по отцовской линии.
Ранее конгрессмен Ронни Джексон, который работал врачом экс-президентов США Барака Обамы и Дональда Трампа, заявил, что Байдену следует пройти много тестов на умственные способности. Результаты необходимо опубликовать для ознакомления американцев, подчеркнул он.
По его словам, он не ставит никаких диагнозов и не говорит, что у Байдена болезнь Альцгеймера, мультиинфарктная деменция или болезнь Паркинсона. Все проблемы действующего американского лидера происходят из-за возраста, уточнил он.
Трамп настоял на когнитивной проверке кандидатов в президенты США
Читайте также
- Байден оговорился и призвал не дать Обаме выиграть выборы
- Байден прервал рассказ гостя Белого дома о первом судье-мусульманине, велев ему заткнуться