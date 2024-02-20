20 февраля, 13:13Политика
Посол РФ в Париже указал на недопустимость вмешательства во внутренние дела РФ
Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба суда (Алексей Навальный включен в перечень экстремистов и террористов)
Российский посол в Париже Алексей Мешков во время вызова в МИД Франции в связи со смертью Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) указал на недопустимость вмешательства во внутренние дела РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на посольство России.
В российской дипмиссии рассказали, что 19 февраля Мешкову зачитали циркуляр в связи со смертью политика, который был согласован на брюссельской сходке министров иностранных дел стран ЕС.
Навальный скончался в исправительной колонии № 3 16 февраля. По данным УФСИН по ЯНАО, осужденный почувствовал себя плохо после прогулки, практически сразу потеряв сознание.
Американский лидер Джо Байден подчеркивал, что Штаты рассматривают "целый ряд вариантов действий" в связи с его смертью. Евросоюз потребовал от России разрешения на проведение независимого расследования в связи с произошедшим.
Алексей Навальный умер в колонии в ЯНАО
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