Убитому в Испании пилоту Кузьминову предлагали остаться на Украине – СНБО

Фото: NurPhoto/Contributor/Getty Images

Российскому пилоту Максиму Кузьминову, который в прошлом августе угнал вертолет Ми-8 на Украину, предлагали остаться в этой стране, сообщает РБК со ссылкой на главу Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.

По его мнению, если бы Кузьминов остался на Украине, он точно был бы защищен. Он подчеркнул, что люди, имеющие отношение к тем или иным событиям, должны быть бдительными и заботиться о ситуации.

"Предложение нашей страны заключалось в том, чтобы он оставался на Украине", – подчеркнул Данилов, призвав при этом дождаться официальных выводов испанской стороны.

Ранее СМИ сообщили, что российский летчик-перебежчик Максим Кузьминов найден мертвым в Испании. По данным газеты ABC, труп 33-летнего летчика обнаружили на пандусе гаража в городе Ла-Вильяхойоса в Аликанте с несколькими пулевыми ранениями.

В главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины впоследствии подтвердили гибель Кузьминова.

До этого СМИ писали, что он угнал вертолет Ми-8 и сбежал на нем на Украину. По словам родственницы мужчины, летчик провел пресс-конференцию на Украине, в ходе которой он рассказал, что с ним были еще двое членов экипажа, которые не знали о плане побега и после посадки на украинской территории не хотели сдаваться.

В СМИ также появилась информация, что в Сети опубликовали видеообращение Кузьминова, где он признался, что за госизмену получил 48,7 миллиона рублей (500 тысяч долларов).



В ФСБ России заявили, что разведка Украины пыталась подкупить российских летчиков