ГП РФ признала нежелательной деятельность литовской "Лиги свободных наций"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Генпрокуратура признала нежелательной на территории РФ деятельность литовской организации "Лига свободных наций". Об этом информирует сайт ведомства.

"Установлено, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации, а руководители, являющиеся гражданами иностранных государств и постоянно проживающие в Литве, Великобритании и Украине, призывают к нарушению территориальной целостности Российской Федерации и выступают с сепаратистскими националистическими лозунгами", – говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре добавили, что информацию о решении уже направили в российский Минюст для внесения данных в список иностранных и международных неправительственных организаций, чья деятельность признана нежелательной.

Ранее в РФ признали нежелательной литовскую неправительственную организацию "Форум свободной России". В Генпрокуратуре подчеркнули, что сообщество несет угрозу конституционному строю и безопасности государства.

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