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У европейских государств наблюдается нелогичная ненависть к российский стороне, при этом Соединенные Штаты настолько сильно желают проигрыша РФ, что им без разницы, чем закончится украинский кризис, передает китайское государственное издание Global Times.

Младший научный сотрудник Китайской академии социальных наук Чжан Хун подчеркнул, что на данный момент всем участникам конфликта тяжело достичь консенсуса, данное столкновение является причиной хаоса в мире.

Эксперт добавил, что предложения Китая на Мюнхенской конференции по безопасности, а также документ, который скоро будет опубликован, продемонстрируют мировому сообществу, что КНР старается найти решение по этому кризису. Чжан Хун утверждает, что китайская сторона не сидит сложа руки.

Журналист отметил, что Мюнхенская конференция по безопасности была сосредоточена на сохранности европейских стран, однако они исключили Россию из числа участников. В связи с этим, считает аналитик, представителей России теперь будет сложно пригласить на переговоры.

Чжан Хун также указал на роль США в этом вопросе, отметив, что Белый дом не переживает по поводу того, как именно закончится противостояние на Украине. По мнению журналиста, Вашингтон сосредоточен лишь на желаемом проигрыше российской стороны.

Ранее в СМИ сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена потребовала от Владимира Зеленского активизации действий на поле боя. Аналитики Белого дома беспокоятся, что ВСУ потерпят поражение на юге и востоке. Помимо этого, они утверждают, что из-за проигрыша поставки Киеву оружия замедлятся.



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