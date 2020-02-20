Закон об антимонопольном комплаенсе приняли в Госдуме

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Депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли закон, который направлен на борьбу с нарушениями антимонопольного законодательства. Согласно ему, вводится понятие системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям такого закона, передает Агентство "Москва".

Отмечается, что соответствующий проект был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента правительством России.

Так, документ определяет порядок организации подобной системы хозяйствующими субъектами и требования к содержанию внутренних актов, которые формируют антимонопольный комплаенс.

Также предполагается, что антимонопольные органы будут учитывать внедрение хозяйствующего субъекта системы соответствия во время отнесения его к конкретной категории риска.

Ранее Федеральная антимонопольная служба начала проверку обоснованности цен на мобильные услуги. О планах повысить стоимость некоторых архивных тарифов в 2020 году заявляли в "Мегафоне" и "Билайне" еще в декабре прошлого года, разослав соответствующую информацию абонентам.