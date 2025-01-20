Захарова заявила, что Зеленский заврался по поводу инаугурации Трампа

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского по поводу поездки на инаугурацию избранного лидера США Дональда Трампа.

"Зеленский заявил, что не поедет на инаугурацию Трампа, потому что у него дома дела. Трубу прорвало?" – написала дипломат в своем телеграм-канале.

Захарова напомнила, что за 2024 год украинский лидер посетил более чем 35 стран, и никакие "домашние дела" ему в этом не помешали. Только за январь текущего года Зеленский побывал в Германии, Италии и Польше, добавила представитель МИД.

"То, что он трижды просился в Вашингтон, а ему, как сейчас выяснилось, отказали, он забыл уточнить. Заврался", – заключила Захарова.

В начале января Зеленский сообщил, что хотел бы приехать на инаугурацию Трампа, которая пройдет в Вашингтоне 20 января 2025 года, однако тот его не пригласил. Аналогичную информацию подтвердил и сам республиканец. Вместе с тем Трамп добавил, что украинский президент может посетить инаугурацию, если захочет.

Позже сын Трампа Бэррон рассказал, что Зеленский трижды просил пригласить его на инаугурацию. Однако каждый раз глава Украины получал отказ.