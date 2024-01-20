Законопроект о конфискации имущества за фейки об армии внесут в ГД 22 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Законопроект по изъятию имущества за распространение фейков о российской армии или за призывы к действиям, направленным против целостности и безопасности РФ, будет внесен в Госдуму 22 января. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Каждый, кто пытается разрушить Россию, предает ее, должен понести заслуженное наказание и возместить нанесенный стране ущерб за счет своего имущества", – подчеркнул он.

Володин напомнил, что в рамках законопроекта предлагается конфисковывать деньги, ценности или иное имущество, а также лишать званий.

При этом он указал на преступления, в связи с которыми будет осуществляться процесс конфискации. Так, помимо распространения фейков и призыва к действиям против целостности и безопасности РФ включаются статьи о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, к введению санкций против России и ее граждан.

Кроме того, в список вошли статьи по оказанию содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, а также о реабилитации нацизма.

Ранее лидеры фракций Госдумы подготовили законопроект об ужесточении наказания за распространение фейков о российской армии, призывах к экстремизму и введению санкций. Документом предполагается внести изменения в уголовный или уголовно-процессуальный кодексы.

До этого сообщалось, что комиссия правительства РФ по законопроектной работе утвердила проект отзыва на предложение о конфискации имущества у россиян, которых осудили по статье о дискредитации ВС РФ и призывах к деятельности, направленной против безопасности России. В материале предлагалось конфисковать имущество у тех, кто совершил подобные деяния из корыстных целей, а также по политическим, идеологическим, расовым мотивам.



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