20 января, 07:16Политика
В Киеве назвали украинское контрнаступление довольно успешным
Фото: 123RF/liudmilachernetska
Глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что контрнаступление ВСУ было "довольно успешным", учитывая небольшие поставки вооружения со стороны Запада. Об этом он сообщил в интервью изданию El Mundo.
Ермак в очередной раз упрекнул западные страны в недостаточных поставках оружия, а также сообщил, что переход украинской армии к обороне на сегодня невозможен.
Ранее СМИ сообщали о том, что страны Евросоюза обсуждают формирование нового фонда военной помощи Киеву, однако они не смогли согласовать его ежегодный бюджет в 5 миллиардов евро.
Руководитель Минобороны Франции Себастьян Лекорню признал, что контрнаступление украинских войск не принесло ожидаемых результатов. Французский министр также добавил, что, по его мнению, украинский конфликт начинает "замораживаться".
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