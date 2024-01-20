В Киеве назвали украинское контрнаступление довольно успешным

Фото: 123RF/liudmilachernetska

Глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что контрнаступление ВСУ было "довольно успешным", учитывая небольшие поставки вооружения со стороны Запада. Об этом он сообщил в интервью изданию El Mundo.

Ермак в очередной раз упрекнул западные страны в недостаточных поставках оружия, а также сообщил, что переход украинской армии к обороне на сегодня невозможен.

Ранее СМИ сообщали о том, что страны Евросоюза обсуждают формирование нового фонда военной помощи Киеву, однако они не смогли согласовать его ежегодный бюджет в 5 миллиардов евро.

Руководитель Минобороны Франции Себастьян Лекорню признал, что контрнаступление украинских войск не принесло ожидаемых результатов. Французский министр также добавил, что, по его мнению, украинский конфликт начинает "замораживаться".