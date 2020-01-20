В Кремле позитивно оценили итоги встречи по Ливии в Берлине

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Кремле прокомментировали итоги конференции по Ливии в Берлине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Он рассказал, что Москва позитивно расценивает прошедшею встречу. По словам Пескова, был сделан важный шаг в сторону урегулирования ситуации в регионе.

"Сделан очень важный шаг в сторону эвентуального урегулирования. Теперь работа, опираясь на этот первый важный шаг, будет продолжена уже под эгидой ООН", – отметил пресс-секретарь.

Международная конференция по Ливии прошла в Берлине в воскресенье. В ней приняли участие Россия, США, Турция, Египет и ряд других стран. Помимо этого, во встрече участвовали ЕС и ООН, а также премьер-министр правительства национального согласия Файез Саррадж и командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.