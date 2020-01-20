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Политика

20 января, 03:59

Макрон и Меркель "потеряли" Путина на саммите в Берлине

политика за рубежом

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель растерялись из-за того, что глава России Владимир Путин задержался перед фотографированием.

Видео опубликовал телеканал RT. На записи видно, как Меркель и Макрон вместе с другими участниками саммита готовились к протокольной фотосессии. В какой-то момент они заметили, что еще не подошел Путин. Главы государств перекинулись взглядами, после чего Макрон вышел из ряда и начал выискивать президента РФ.

Параллельно канцлер Германии спросила генсека ООН Антониу Гутерреша, где Путин. Российский лидер должен был стоять рядом с ним на церемонии фотографирования. Спустя мгновение президент России появился на месте съемки, его поприветствовал французский коллега, а Меркель показала, где нужно встать для снимка.

При этом на кадрах, опубликованных Sputnik Франция, видно, что по завершении групповой фотографии Путин тепло поприветствовал Госсекретаря США Майка Помпео.


19 января в Берлине прошла международная конференция по урегулированию конфликта в Ливии. В ней приняли участие Помпео, Путин, Макрон, Меркель, а также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и ряд других политиков, включая стороны конфликта.

В результате был согласован документ, в котором содержатся рекомендации и предложения по преодолению кризиса. В частности, в нем есть раздел, посвященный усилиям в сфере безопасности, включая необходимость прекратить огонь.

После свержения Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии продолжается гражданская война. В стране действуют два центра власти: признанное международным сообществом Правительство национального согласия (ПНС) и временный кабинет, который поддерживает Ливийская национальная армия (ЛНА).

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