Евросоюз ввел во внешнюю торговлю правило No Russia – СМИ

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Евросоюз требует от экспортеров предусматривать в контрактах на поставку товаров в третьи страны запрет на реэкспорт в Россию или в другое государство для последующего использования в РФ. Об этом сообщает РБК.

В материале указывается, что новую статью можно назвать No Russia. Ее ввели в санкционный регламент Евросоюза 833/2014, определяющий секторальные антироссийские санкции. Уточняется, что новые требования к экспортным контрактам начнут действовать с 20 марта следующего года.

Однако эту оговорку можно не вводить в договор, если он предполагает экспорт в США, Канаду, Великобританию, Норвегию, Швейцарию, Южную Корею, Австралию и Новую Зеландию.

18 декабря ЕС утвердил 12-й пакет санкций в отношении РФ. В него вошел запрет на импорт ювелирных алмазов из России.

В рамках нового пакета ограничений Евросоюз внес в черный список 29 компаний и ряд физических лиц. Также ЕС ввел запрет на импорт сжиженного пропана с 12-месячным переходным периодом, литиевых аккумуляторов и ряда комплектующих для беспилотников. Под новые экспортно-импортные ограничения подпали химикаты, технологии и металлы.

Кроме того, 12-м пакетом были введены ограничения на импорт изделий из алюминия, в том числе на проволоку, фольгу и трубы.



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