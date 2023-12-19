Посол Израиля не исключил участия страны в операции в Красном море

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Израиль может поучаствовать в операции по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море в свете атак со стороны хуситов. Об этом посол еврейского государства в России Александр Бен Цви заявил в эфире телеканала "Россия 24".

"Если надо будет, то, конечно, (Израиль. – Прим. ред.) будет принимать участие", – подчеркнул он.

По его словам, атака хуситов может повлиять на экономическую блокаду Израиля, поэтому страна не будет "сидеть сложа руки". Бен Цви добавил, что в таком случае Израиль договорится со странами, уже участвующими в коалиции по борьбе с угрозой со стороны хуситов.

Он отметил, что проведение операции в Красном море неизбежно. Также посол считает, что атаки хуситов очень сильно повлияют на экономику всего региона. Если суда не будут ходить через Красное море, то цены на продукты вырастут на всем Ближнем Востоке.

Между тем хуситы после обострения палестино-израильского конфликта заявляли, что не позволят судам, которые связаны с Израилем, проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива до завершения операции. Также они сообщили, что будут наносить удары по еврейскому государству.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале многонациональной операции по защите Красного моря в связи с участившимися случаями атак хуситов на торговые суда.

По его информации, в ней примут участие такие страны, как Великобритания, Канада, Франция, Италия, Норвегия, Нидерланды и прочие. Остин добавил, что недавние атаки с территорий, занятых хуситами в Йемене, требуют коллективного ответа.

До этого норвежское коммерческое судно Strinda, перевозившее нефть и химикаты, подверглось нападению в Красном море. Согласно данным СМИ, судно было атаковано крылатой ракетой наземного базирования с территории Йемена, из-за удара на корабле возник пожар.

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