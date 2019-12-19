Эксперт объяснил, почему Трампу не стоит опасаться импичмента

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Палата представителей США одобрила импичмент президенту страны Дональду Трампу. Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев считает, что опасаться политику нечего, сообщает ИА "НСН".

На данный момент за резолюции об отстранении Дональда Трампа проголосовали 230 конгрессменов, против – 197. Вопрос вынесен на рассмотрение в сенате, верхней палате парламента США.

По словам Рогулева, в сенате большинство находится на стороне республиканцев, которые не будут голосовать против коллеги по партии.

"В палате представителей большинство демократов, они проявили партийное единство и проголосовали за эти обвинения. "Против" высказались только трое. Ситуация, которая сложилась в палате представителей, повторится, только в зеркальном отражении в сенате. Там будет все наоборот: там большая часть республиканцев, которые тоже проголосуют все как один против импичмента", – заявил эксперт.

Директор Фонда изучения США уверен, что "с вероятностью 90 с лишним процентов Трампу импичмент не грозит".

Он также обратил внимание на то, что за время слушаний по импичменту рейтинг одобрения президента США не только не снизился, но и укрепился. Такую статистику приводит телеканал CNN.

Импичмент президенту США Дональду Трампу объявила палата представителей конгресса США. Конгрессмены в мотивирующей части своего решения указали на превышение полномочий главы государства и воспрепятствование конгрессу.

