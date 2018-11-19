СМИ узнали о тревоге Запада из-за возможного возвращения баз РФ на Кубу

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Россия может открыть военные базы на Кубе, и это обстоятельство тревожит Запад. Такой точки зрения придерживается исследовательская организация Джеймстаунский фонд, пишет Daily Star.

По версии издания, западные страны боятся, что этот шаг может стать реакцией Москвы на угрозы Дональда Трампа о выходе США из договора ДРСМД. Возможное расширение России в данном регионе настораживает, потому что именно там произошел Карибский кризис.

Предпосылкой для подобных опасений стал официальный визит президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля Бермудеса в Москву и его встреча с Владимиром Путиным и другими российскими политиками.

Диас-Канель находился в РФ с 1 по 3 ноября. Он пообщался с председателем правительства Дмитрием Медведевым, а также спикерами обеих палат парламента –председателем Госдумы Вячеславом Володиным и главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

2 ноября Владимир Путин объявил о подготовке к размещению наземной станции ГЛОНАСС на Кубе. Он отметил, что это позволит кубинской стороне получить доступ к широким техническим возможностям дистанционного зондирования Земли и к спутниковым телекоммуникационным услугам.