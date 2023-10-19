Дуда назвал польских избирателей советских времен свиньями

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Президент Польши Анджей Дуда назвал свиньями поляков, которые участвовали в выборах в советские времена, когда еще существовала Польская Народная Республика. Его слова передает РИА Новости.

"Польша в очередной раз показала, как демократия у нас уже укоренилась, как мы сильно повзрослели с 1989 года. Ибо все мы прекрасно помним, что до 1989 года только свиньи ходили на выборы", – отметил он, комментируя рекордную явку избирателей на парламентских выборах (74,38%).

При этом Дуда подчеркнул, что выборы в Польше до 1989 года являлись фарсом, поскольку готовились коммунистическим правительством с огромным количеством подлогов. Кроме того, на тех выборах, по его словам, явка завышалась, а участки на самом деле были пустыми.

В воскресенье, 16 октября, стало известно, что по итогам парламентских выборов в Польше лидирует правящая в стране консервативная партия "Право и справедливость". На втором месте находилась оппозиционная "Гражданская коалиция", на третьем – центристский блок "Третий путь", далее – партия "Левые" и коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация".

Анджей Дуда набрал 51,5% голосов на выборах президента Польши