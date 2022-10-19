ВС РФ в течение суток наносят удары по военным объектам Украины – Минобороны

Фото: Минобороны РФ

Российские военные продолжают нанесение ракетных ударов по объектам военного управления и энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

"В течение суток Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системам военного управления и энергетики Украины", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что все назначенные цели были поражены.

Ранее Владимир Путин сообщил, что ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетической, военной и коммуникационной инфраструктуры Украины. По его словам, это было сделано по предложению Минобороны и по плану Генштаба РФ.

Президент РФ отметил, что удары были нанесены не по всем 29 объектам на территории Украины. Семь из них не были поражены, но ВС РФ "добирают постепенно". Вместе с тем глава государства подчеркнул, что пока необходимости в массированных ударах по Украине нет.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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