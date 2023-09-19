Дипмиссия РФ в Ереване не получала сообщений о пострадавших в протестах россиянах

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Сообщения о пострадавших россиянах в ходе протестов в Ереване в диппредставительство России в Армении не поступали. Об этом пресс-секретарь посольства Александр Гучков рассказал в эфире телеканала "Соловьев Live".

"По крайней мере, к нам в посольство никаких обращений подобных не поступало", – поделился он.

Как сообщает ТАСС, Армения обратилась в ЕСПЧ, потребовав обязать Баку прекратить обстрелы гражданских объектов в Нагорном Карабахе.

Ранее пресс-служба дипмиссии РФ в Ереване информировала, что здание российского диппредставительства в столице Армении было полностью заблокировано протестующими. На этом фоне посольство направило ноту в армянский МИД с требованием принять меры.

19 сентября Азербайджан начал локальную "антитеррористическую операцию" в Нагорном Карабахе. В Минобороны страны объяснили такое решение восстановлением конституционного строя в регионе. Баку потребовал полного вывода ВС Армении из Карабаха и роспуска режима в Степанакерте.

Жители Еревана призвали Азербайджан прекратить военные действия. Протестующие вышли на центральную площадь столицы Армении.

По словам уполномоченного по правам человека в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике Гегама Степаняна, после начала военной операции Азербайджана погибли 25 человек, среди которых двое мирных жителей. СМИ Армении писали, что ранены уже 128 взрослых и 12 детей.

Кремль призвал Баку и Ереван следовать трехсторонним договоренностям по Карабаху