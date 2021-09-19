На Камчатке и Чукотке закрылись избирательные участки

Фото: Агентство "Москва"/Авилов Александр

Голосование на выборах депутатов Госдумы и региональных парламентов подошло к концу в Камчатском крае и Чукотском автономном округе. Все избирательные участки закрылись в 20:00 по местному времени (11:00 мск), сообщает РИА Новости.

"Все избирательные участки края закрылись в 20:00, участковые избирательные комиссии приступили к подсчету голосов, который будет идти непрерывно до установления результатов. Это очень ответственная работа, к сегодняшним бланкам добавились еще сейф-пакеты за предыдущие дни, а также бюллетени избирателей, проголосовавших в ходе досрочного голосования. Предварительные итоги выборов в Госдуму ЦИК планирует огласить в полдень по московскому времени 20 сентября", – заявила глава Камчатской краевой избирательной комиссии Инга Иринина.

По состоянию на 18:00 местного времени (9:00 мск) 19 сентября явка в Камчатском крае составила 38,72% – 90 тысяч 463 человека отдали свои голоса за партию или кандидата. Местные жители выбирали депутатов федерального и краевого парламента, также прошли 35 избирательных кампаний в органы местного самоуправления.

В Чукотском АО к 15:00 местного времени (6:00 мск) в последний день выборов явка составила 54.94%. А в селе Нутэпэльмен была отмечена стопроцентная явка, где своим избирательным правом воспользовались все 58 жителей. На Чукотке проводились выборы депутатов Госдумы и регионального парламента, а также выборы в органы местного самоуправления. В регионе зарегистрирован 32 641 избиратель.

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

