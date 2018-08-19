В Совфеде заявили о готовности к санкциям США против участников "Северного потока-2"

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Россия готова к возможному введению новых санкций США против участников строительства газопровода "Северный поток-2". Реализации проекта это не помешает. Такое заявление сделал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Россия к этим санкциям, которые, я думаю, будут неизбежно введены, готова. Не исключаю, что санкции и их преодоление обсуждались вчера на встрече лидеров России и Германии", – сказал он, передает РИА Новости.

По словам Джабарова, с такой агрессивной политикой США только потеряют потенциальный рынок, свидетельством чему может служить Китай, который после развязанной против него торговой войны готов закупать трубопроводный газ у России.

Ранее в СМИ появилась информация, что администрация президента США Дональда Трампа завершает работу над пакетом санкций против компаний, участвующих в реализации проекта "Северный поток – 2".

По информации издания The Wall Street Journal, вопрос прорабатывается Госдепартаментом, министерством торговли США и Белым домом и еще окончательно не решен.

Отмечается, что Вашингтон заранее предупредит Евросоюз. При этом один из помощников канцлера ФРГ Ангелы Меркель рассказал изданию, что попытки США мотивированы стремлением Дональда Трампа продавать больше сжиженного природного газа Европе.