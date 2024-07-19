Пианист Кисин внесен в реестр иноагентов

Фото: ТАСС/Станислав Красильников (Евгений Кисин признан в РФ иноагентом)

Министерство юстиции России включило в реестр иноагентов пианиста Евгения Кисина. Он выступал против СВО, принимал участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку ВСУ, сообщается на сайте ведомства.

Кроме Кисина, в реестр внесен сын барда и поэта Александра Галича Григорий Михнов-Вайтенко, бывший координатор штаба Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) Дмитрий Цибирев, а также бывший советский разведчик Юрий Швец. Все они выступали против спецоперации на Украине и распространяли недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях. Также из реестра в связи с ликвидацией исключена некоммерческая организация фонд "Правовая инициатива".

Ранее в реестр иноагентов внесли журналистку "Русской службы Би-би-си" Олесю Герасименко. По данным Минюста, она распространяла недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил РФ, выступала против СВО. Тогда же в список иноагентов попали журналист Сергей Ежов, юрист Григорий Вайпан и петербургские муниципальный депутат Сергей Трошин и экс-депутат Федор Уткин.