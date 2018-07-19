Путин заявил о рисках обострения ситуации на юго-востоке Украины

Фото: Портал мэра и Правительства Москвы/Денис Гришкин

Владимир Путин заявил, что на юго-востоке Украины по-прежнему сохраняются серьезные риски обострения ситуации, передает ТАСС.

"Причины сохранения рисков остаются те же – это несоблюдение украинским властями взятых на себя обязательств и отказ от мирного разрешения конфликтов", – рассказал президент РФ во время совещания послов и постоянных представителей РФ.

Глава государства также пояснил, что Украина каждый раз демонстрирует откровенное пренебрежение договоренностями, нежелание вести диалог со своими гражданами.

"Все сценарии рассчитываются только по одному пути – силовому", – отметил Путин и подчеркнул, что только минский комплекс мер остается реальной основой для политического урегулирования кризисной ситуации в Донбассе.

Минские соглашения, подписанные главами России, Франции, Германии и Украины в феврале 2015 года, подразумевают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение выборов в Донбассе и законодательное закрепление особого статуса региона.

Ранее депутат Госдумы прокомментировал призыв украинского генерала "достать ракетами" до Москвы. По его словам украинский генерал, когда учился в военной академии, пропустил те занятия, где рассказывали о системах ПРО и ПВО.