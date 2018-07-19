В Белом доме заявили, что СМИ неправильно поняли слова Трампа о России

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Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что СМИ неправильно поняли слова президента США Дональда Трампа об отношениях с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп дал отрицательный ответ на вопрос журналистов, являются ли США мишенью для РФ. Американский лидер покачал головой и сказал "нет".

Между тем Сандерс заявила, что таким образом Трамп просто отказался отвечать на вопросы журналистов. Пресс-секретарь Белого дома добавила, что американский президент также дал понять Владимиру Путину, что российские власти не должны вмешиваться в выборы в США.

18 июля Трамп заявил, что доверяет выводам спецслужб о "вмешательстве" России в американские выборы.