Трамп заявил о "вмешательстве" России в выборы в США

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Президент США Дональд Трамп заявил, что доверяет выводам спецслужб о "вмешательстве" России в американские выборы. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я принимаю выводы разведывательного сообщества, что имело место вмешательство, могли быть и другие люди. И не было никакого сговора", – сказал он, отвечая на вопросы журналистов. Американский лидер также добавил, что полностью верит американским спецслужбам и поддерживает их.

Между тем в Хельсинки во время пресс-конференции с Владимиром Путиным Трамп заявил, что в скандале были виноваты обе стороны. Он также отметил, что не видит причин, почему это могла быть Россия.

17 июля, во вторник, Трамп написал в Twitter, что встреча с Путиным была удачнее, чем саммит НАТО. Это также вызвало критику в адрес президента США.