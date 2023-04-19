Эксперт рассказал об ожиданиях людей после визита Путина в Херсонскую область

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Граждане после приезда Владимира Путина в Херсонскую область начали надеяться на возвращение Херсона РФ, так как после визита президента они увидели другое отношение, заявил член Общественной палаты (ОП) РФ Александр Малькевич. Об этом сообщает радио КП.

Он подчеркнул важность приезда российского лидера в штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении и в штаб группировки Нацгвардии "Восток" в ЛНР. Малькевич назвал этот визит историческим, так как президент РФ сам проверил готовность частей, в которых происходило формирование важнейших задач.

"Именно поэтому это так взбесило всю эту публику на той стороне в самом широком смысле слова", – отметил эксперт.

Малькевич предположил, что население ждет возвращения Херсона.

"Я знаю настроения людей, они надеются, что русский город Херсон должен к нам вернуться. Люди, которые там остались, даже те из них, кто был настроен нейтрально или даже ждал прихода ВСУ тогда, осенью прошлого года, уже увидели это отношение абсолютно фашистское, которое реализует тот оккупационный режим", – объяснил член ОП.

Путин прибыл в штабы группировки войск "Днепр" на херсонском направлении и Нацгвардии "Восток" в ЛНР 18 апреля. Отмечается, что военачальники не знали о приезде российского лидера. Президент послушал доклады об обстановке на фронте.

Как отметил сам Путин, он приехал в штабы лично для того, чтобы не отвлекать никого от военных дел. По словам главы государства, обстановка требует присутствия военных на местах.

