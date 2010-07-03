Стали известны ведущие дебатов Порошенко и Зеленского

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Модераторами дебатов Владимира Зеленского и Петра Порошенко на стадионе "Олимпийский" в Киеве будут глава информационной службы телеканала ICTV Елена Фроляк и журналист Андрей Куликов, сообщает ТАСС.

Первый будет от штаба Зеленского, второй – Петра Порошенко. Дебаты кандидатов в президенты Украины пройдут 19 апреля с 19:00 до 20:00.

Выборы президента Украины прошли 31 марта. Зеленский набрал 30,24 процента голосов, Порошенко – 15,95. По данным ЦИК, никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов, поэтому на 21 апреля был назначен второй тур.

3 апреля Зеленский выдвинул Порошенко условие, чтобы дебаты прошли не в телестудии, а на столичном стадионе "Олимпийский", способном принять около 70 тысяч зрителей. Порошенко согласился.