19 марта, 18:14Политика
Госдума приняла в I чтении проект по созданию Национального словарного фонда
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Депутаты ГД приняли в первом чтении законопроект о создании единого цифрового ресурса, содержащего данные словарей русского языка, – Национального словарного фонда (НСФ). Соответствующие поправки внесут в закон "О государственном языке РФ".
В пояснительной записке отметили, что информация, содержащаяся в фонде, будет находиться в бесплатном общем доступе. Ожидается, что новые нормы вступят в действие с 1 января 2025 года.
Благодаря НСФ читатели смогут решать научные, образовательные, а также практические задачи. Кроме того, у пользователей появится возможность проверить свой уровень владения русским языком, его нормами и улучшить речевые навыки.
Заниматься разработкой проекта будет Минобрнауки РФ. Ведомство обеспечит создание, развитие и эксплуатацию фонда, а также займется обработкой содержащейся в нем информации.
Ранее стало известно, что 98% девятиклассников успешно прошли итоговое собеседование по русскому языку. Всего в зачете приняли участие около 1,7 миллиона школьников.
Более 98% девятиклассников в РФ получили зачет на собеседовании по русскому языку
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