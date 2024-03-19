Госдума приняла в I чтении проект по созданию Национального словарного фонда

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Депутаты ГД приняли в первом чтении законопроект о создании единого цифрового ресурса, содержащего данные словарей русского языка, – Национального словарного фонда (НСФ). Соответствующие поправки внесут в закон "О государственном языке РФ".

В пояснительной записке отметили, что информация, содержащаяся в фонде, будет находиться в бесплатном общем доступе. Ожидается, что новые нормы вступят в действие с 1 января 2025 года.

Благодаря НСФ читатели смогут решать научные, образовательные, а также практические задачи. Кроме того, у пользователей появится возможность проверить свой уровень владения русским языком, его нормами и улучшить речевые навыки.

Заниматься разработкой проекта будет Минобрнауки РФ. Ведомство обеспечит создание, развитие и эксплуатацию фонда, а также займется обработкой содержащейся в нем информации.

Ранее стало известно, что 98% девятиклассников успешно прошли итоговое собеседование по русскому языку. Всего в зачете приняли участие около 1,7 миллиона школьников.



Более 98% девятиклассников в РФ получили зачет на собеседовании по русскому языку