Расчет "Бук-М1" сбил ударный украинский вертолет на артемовском направлении

Расчет зенитно-ракетного комплекса "Бук-М1" сбил украинский вертолет на артемовском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

Командир дивизиона зенитной батареи рассказал, что вертолет ВСУ был уничтожен на расстоянии примерно 7–8 километров от линии боевого соприкосновения.

"Мы спокойно "взяли" ее (цель. – Прим. ред.), сопровождали ее порядка 10 километров, уже знали, что она идет, идет на нас – и как только вошла в зону поражения – уничтожили", – поделился командир.

Он отметил, что за этой целью российские силы охотились достаточно долго, на нее устроили засаду, расставив средства наблюдения и средства оповещения. По информации командира, вертолет, скорее всего, был ударным.

Ранее сообщалось, что расчеты переносного зенитного ракетного комплекса "Верба" подразделения группировки войск прикрытия государственной границы РФ сбили украинский вертолет Ми-8 в Сумской области. Воздушное судно ВСУ было сбито в районе населенного пункта Лукашовка.