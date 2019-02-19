Решение Трампа ввести режим ЧП оспорили 16 штатов

Окружной суд на севере Калифорнии получил иски от 16 штатов, которые хотят оспорить решение американского президента Дональда Трампа о введении режима чрезвычайного положения на южной границе страны. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в аппарате генерального прокурора Калифорнии Хавьера Бесерры.
Истцы намерены помешать главе государства израсходовать деньги на строительство заграждения на границе с Мексикой без согласия Конгресса. Они требуют ввести временный запрет на исполнение приказа лидера США.
В конце прошлой недели аналогичный иск подало объединение поборников прав потребителей Public Citizen. Правозащитники уверены, что, вводя режим ЧП, Трамп превышает свои полномочия. Также его решение, по их мнению, противоречит принципу разделения властей.
Декларация о введении режима ЧП была подписана 15 февраля. Перед этим в руководстве аппарата сотрудников Белого дома сообщили, что режим ЧП позволит Трампу получить около восьми миллиардов долларов на строительство стены. Бюджет Конгресса предусматривает 1,375 миллиарда долларов.
В тот же день президент США подписал годовой проект американского бюджета. Его увеличили на 1,7 миллиарда долларов. Большая часть этих денег уйдет на возведение стены на границе с Мексикой.
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